Torino 2021: i Moderati, il no al M5s da parte di Lo Russo va documentato, altrimenti compiremo altre scelte

- "Siamo pronti a sostenere Lo Russo e il centrosinistra, ma date le continue esternazioni di esponenti che invitano all'accordo con i Cinque stelle, chiediamo un no scritto all'alleanza con i pentastellati. Altrimenti saremo costretti a compiere altre scelte". E' al vetriolo il comunicato diffuso dal segretario dei Moderati, Giacomo Portas. Nel testo il parlamentare chiede al centrosinistra di diffondere un documento scritto, che ribadisca il no all'alleanza con il M5s sia in Comune che nelle circoscrizioni, pena il mancato sostegno da parte del partito blu. E a quel punto i Moderati potrebbero avvicinarsi al candidato di centrodestra, Paolo Damilano.(Rpi)