Covid: oltre 29 mila le persone che hanno ricevuto il vaccino oggi in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 29 mila 198 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi, mercoledì 4 agosto, dall'Unità di crisi della regione Piemonte. Per la maggioranza si tratta di seconde dosi: sono, infatti, 19 mila 998 rispetto a chi ha fatto la prima iniezione. Si abbassa l'età di somministrazione. I vaccinati di oggi sono 1.227 tra i 12-15enni, 8 mila 854 tra i 16-29enni, 6 mila 136 tra i trentenni e 4 mila 949 tra i quarantenni. L'altro dato importante riguarda i sessantenni: sono stati 3 mila e 547 i vaccinati in questa fascia d'età. Con questi numeri ora la campagna vaccinale piemontese viaggia con 4 milioni 997 mila e 405 dosi inoculate, pari al 97,7 per cento di quelle disponibili in Regione. Nella giornata di oggi sono arrivate altre 145 mila 80 dosi di Pfizer. (Rpi)