Torino: tangenziale bloccata in zona Moncalieri per crollo canalina

- È stato un brusco risveglio per chi ha deciso di avventurarsi nella tangenziale di Torino in direzione Nord. Questa mattina attorno alle 7, si è staccato un pezzo di canalina da un ponte all'altezza di Moncalieri, prima dello svincolo per corso Unità D'Italia. Fortunatamente non è stato coinvolto nessun veicolo. I vigili del fuoco, assieme alla polizia stradale e agli ausiliari di Ativa, hanno chiuso inizialmente entrambe le carreggiate, per poi riaprire prima quella non interessata dal crollo della canalina - quella sud - e successivamente, attorno alle 9, anche quella nord. Nel frattempo, il traffico è andato in tilt e tuttora ci sono code lungo la tangenziale. L'incidente riguarderebbe dei cavi di fibra ottica a bassa tensione. (Rpi)