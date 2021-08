Giustizia: Cgil, soddisfazione per sentenza processo Gotha, nostra lotta a 'ndrangheta continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil "esprime grande soddisfazione per il riconoscimento delle ragioni per le quali ci siamo costituiti parte civile al processo 'Gotha' svoltosi al Tribunale di Reggio Calabria". È quanto dichiarano in una nota congiunta il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra, il segretario generale della Cgil Calabria Angelo Sposato, e il segretario generale della Cgil Reggio Calabria - Locri Gregorio Pititto. "Insieme alla soddisfazione esprimiamo tuttavia grande preoccupazione. L'esito del processo evidenzia infatti la pervasività del fenomeno mafioso, della sua infiltrazione nelle istituzioni e del complessivo sconvolgimento delle regole democratiche che influenzano negativamente l'intero contesto sociale, con risvolti pesanti per il mondo economico, produttivo e del lavoro. Lo scenario che emerge dal dispositivo della sentenza di primo grado è inquietante - sostengono i dirigenti sindacali - e disvela un intreccio malavitoso tra 'ndrangheta, politica, massoneria, settori deviati delle Istituzioni e del mondo produttivo che di fatto hanno sovvertito le regole economiche, politiche, del lavoro, che sono alla mercè del ricatto criminale e dello scambio politico-mafioso". (segue) (Com)