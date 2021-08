Napoli: sicurezza, diciassette persone denunciate dai vigili urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle ultime settimane l'attività del reparto motociclisti della polizia locale si è concentrata sulla prevenzione e la repressione dell'attività dei parcheggiatori abusivi. In questo periodo, infatti, sono stati effettuati 1160 controlli durante i quali 18 sono stati gli stranieri identificati alla guida di veicoli e 17 le persone deferite all'autorità giudiziaria a vario titolo". Così in una nota del Comune di Napoli: "Sono stati posti in sequestro 136 veicoli e 75 sottoposti a fermo amministrativo, ritirate 66 patenti di guida, nonché alienati 25 veicoli per illeciti in contrasto con il Codice della strada. 17 sono stati i parcheggiatori colti in flagranza di reato e deferiti all'autorità giudiziaria per la reiterazione della violazione, altri 3 per violazione del decreto Sicurezza in quanto gravati dal Dacur mentre uno è stato deferito per omessa comunicazione delle variazioni del reddito e del patrimonio perché facente parte di nucleo percettore di reddito di cittadinanza". (Ren)