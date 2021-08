Campania: Maglione (M5s), fondo di garanzia sfiora 200 mln in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania è la nona regione per accesso al fondo di garanzia di Mediocredito, il fondo di garanzia statale che garantisce tutte le operazioni finanziarie tese a sostenere le imprese colpite dalla crisi. Nella nostra regione sono state 1.136 le operazioni realizzate, per un importo garantito pari a 182,6 milioni di euro e un'erogazione media di 160 mila euro 160.710 per ogni pratica". Lo ha dichiarato in una nota il deputato campano Pasquale Maglione (M5s) che ha aggiunto: "Ad un anno dall'avvio dell'operatività l'accesso diretto al Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale ha concesso - su scala nazionale - finanziamenti alle imprese agricole e della pesca per oltre 3.587 milioni di euro, a fronte di 23.035 domande presentate. Il comparto primario che comprende appunto settori come l'agricoltura e la pesca inseriti nella misura di sostegno grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle al decreto 'Cura Italia'". (segue) (Ren)