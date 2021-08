Camorra: agguato a Castello di Cisterna (Na), due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accusati di aver sparato a un 21enne per questioni di droga, finiscono in carcere un 22enne e un 23enne a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Le indagini sono partite dopo l’episodio, avvenuto il 17 maggio scorso. L’inchiesta dei carabinieri del comando provinciale napoletano avrebbe fatto emergere elementi che hanno indotto il gip del tribunale a concedere, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, la custodia cautelare in carcere a carico degli indagati. Risponderanno delle accuse di tentato omicidio, porto abusivo di armi da sparo con l’aggravante delle modalità mafiose. In concorso tra loro sarebbero stati individuati quali i responsabili dell’agguato con nove colpi di pistola calibro 7.65 avvenuto in pieno giorno. (Ren)