Tlc: Avezzano ultraveloce con fibra ottica Open Fiber, investiti 4 milioni di euro per cablare 15 mila case e uffici

- Il futuro digitale sbarca nel cuore della Marsica. Ad Avezzano sono infatti sulla rampa di lancio i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica. Lo rende noto Open Fiber. L’infrastruttura d’ultima generazione è realizzata in modalità Ftth (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fin dentro casa) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo (10mila megabit) e latenza inferiore ai 5 millisecondi. L’avvio dei cantieri - riferisce la nota - segue la convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale e l’azienda, patto finalizzato a regolare le modalità dell’intervento d’innovazione tecnologica. L’accordo prevede inoltre la copertura di 30 edifici comunali selezionati dell’amministrazione municipale all’interno del perimetro progettuale. La società guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa ha pianificato nella città abruzzese un investimento di circa 4 milioni di euro, fondi propri necessari al cablaggio di 15mila unità immobiliari. A suggellare l’accordo l’assessore Emilio Cipollone, dell'amministrazione Di Pangrazio, insieme agli esponenti di Open Fiber Marco Pasini (regional manager Abruzzo e Molise), Luca Borrelli (Affari Istituzionali Area Centro) e Francesco Oddi (field manager e responsabile dei lavori di cablaggio in città). (segue) (Com)