San Vitaliano (Na): rissa finisce nel sangue, quattro arrestati

- Rissa finisce nel sangue, quattro in manette a San Vitaliano (Na). Si tratta di persone tra i 31 e i 46 anni che ora risultano indagate per tentato omicidio in concorso e danneggiamento aggravato. L’episodio a piazza De Curtis quando un quarantenne è stato aggredito con tirapugni dai quattro che lo hanno colpito con un coltello all’addome. É stata danneggiata anche l’autovettura della vittima che ora si trova ricoverata all’ospedale di Nola dove si trova in prognosi riservata. (Ren)