Cultura: al via bando per direttori nuovi musei e parchi archeologici istituiti dal ministero (2)

- L'incarico di direttore ha una durata di 4 anni e può essere rinnovato una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni. Il compenso previsto per l'incarico corrisponderà ad una retribuzione annua lorda di 83.142,69 euro, più eventuale premio di risultato, pari a un massimo di 15.000,00 euro. Il Museo dell'Arte Digitale che avrà sede a Milano sarà dedicato alla produzione e presentazione di contenuti digitali, svolgendo un ruolo strategico nelle scenario culturale contemporaneo, sempre più digitalizzato, connesso e globalizzato, in cui la stessa nozione di opera e di pubblico va inevitabilmente evolvendo. Il parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia comprende la necropoli della Banditaccia, la più estesa dell'area mediterranea, iscritta nel 2004 dall'Unesco nella lista del patrimonio dell'umanità, il Museo archeologico nazionale di Tarquinia, che ha sede nell'antico Palazzo Vitelleschi e conserva tra l'altro il celebre altorilievo dei cavalli alati provenienti dagli scavi dell'Ara della Regina, e la necropoli di Monterozzi, siti che complessivamente hanno registrato oltre 153.000 visitatori nel 2019. La Pinacoteca Nazionale di Siena, collocata nel signorile Palazzo Buonsignori e Brigidi, ospita la più importante collezione di dipinti su tavola a fondo oro del Trecento e Quattrocento senese, con capolavori di Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti. Nel 2019 il museo ha avuto quasi 10 mila visitatori. Il parco archeologico di Sepino comprenderà l'omonima area archeologica, con i resti dell'antica città romana sorta nella valle del Tammaro, e il museo della città e del territorio, siti che complessivamente nel 2019 hanno visto oltre 27 mila visitatori. (Com)