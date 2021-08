Infrastrutture: Bellanova su Ponte Stretto, audizione Giovannini conferma ciò che Iv sostiene da tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del ministro Giovannini in audizione alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera "confermano ciò che Italia viva sostiene da tempo: la strategicità del Ponte sullo Stretto per il futuro del Paese che deve viaggiare ad una sola velocità". Lo afferma la presidente di Italia Viva e vice ministra alle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova. "Ho sempre dichiarato che la continuità territoriale è un tema importantissimo perché ha a che fare con il diritto di cittadinanza. Non solo per chi abita le isole, ma anche per chi vuole recarcisi a visitarle e per l'economia di quei territori. Non si può parlare di potenziamento dell'alta velocità nel Paese e lasciare poi disconnessi territori che per bellezza, produzioni agroalimentari e vocazione allo sviluppo, oggi sono prioritari", prosegue Bellanova, secondo "il ponte sullo Stretto è un'opera utile che obbliga chiunque ad uscire dall'approccio meramente ideologico per guardare all'interesse comune dei cittadini. Ora occorre far presto per fornire al Mezzogiorno tutti gli strumenti concreti per un pieno sviluppo", conclude.(Com)