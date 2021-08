Campania: De Luca, approvato piano regionale su liste d'attesa nella sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come annunciato, nella riunione di giunta, oggi è stato approvato il Piano regionale di recupero delle liste d’attesa, con il quale si destinano risorse finanziarie per potenziare l’offerta di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale ai cittadini campani che durante il 2020, a causa della pandemia, non hanno usufruito di servizi sanitari". Lo ha scritto sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Sono stati impartiti indirizzi operativi puntuali alle aziende sanitarie, chiamate a predisporre piani di azione specifici. Nell’ambito del Piano è stato altresì previsto anche il coinvolgimento delle strutture sanitarie private accreditate. A tal fine sono stati destinati 72 milioni di euro per finanziare budget integrativi per prestazioni di specialistica ambulatoriale (laboratori analisi, radiologia, cardiologia, centri diabete, etc.) che consentiranno il superamento di criticità nell’erogazione delle prestazioni". (Ren)