Molise: conclusa prima fase di gara progettazione su frana Civitacampomarano

- Importante step nella procedura riguardante gli "Interventi di mitigazione del rischio connesso con il fenomeno franoso che ha interessato il settore settentrionale dell'abitato di Civitacampomarano nei mesi di febbraio-aprile 2017". Si è conclusa, infatti, la fase di gara della progettazione, secondo quanto comunicato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (Invitalia) che, in una nota, attesta l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione. "Ora si potrà procedere speditamente - annuncia questa sera il presidente della Regione, Salvatore Toma, che è anche commissario straordinario delegato - alla progettazione dell'intervento che consentirà di mettere in sicurezza l'abitato di Civitacampomarano. Attendiamo fiduciosi una progettazione tecnicamente idonea e avanzata tale da poter consentire l'eliminazione di tutti i problemi che tanto disagio hanno causato alla popolazione". (Gru)