Incendi: da regione Abruzzo 3,4 milioni di euro per fronteggiare danni

- "Tre milioni 400 mila euro per fronteggiare i danni derivanti dai devastanti incendi che tra domenica e lunedì hanno ferito duramente il nostro Abruzzo, a partire da Pescara e dalla sua pineta dannunziana. È il primo fondo d'emergenza stanziato dalla regione Abruzzo e approvato questa sera dal Consiglio regionale attraverso un emendamento d'urgenza, fondo che verrà assegnato ai Comuni per dare piena copertura alle spese di somma urgenza che necessariamente dovranno essere effettuate per contenere i danni causati dalle fiamme. E quella somma rappresenta la risposta tempestiva, immediata della Regione a quegli eventuali piromani che, loro malgrado, non riusciranno a cancellare con il fuoco secoli della nostra storia naturalistica". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ufficializzando l'emendamento approvato dall'aula. "Appena ieri, ovvero a poche ore dall'immane dramma vissuto nella giornata di domenica, con focolai di incendi che scoppiavano ovunque sul territorio, da Bolognano a Città Sant'Angelo a Casalbordino, da Ortona a Pescara a Rocca San Giovanni, da Penne a Farindola a Teramo, abbiamo ascoltato la disperazione dei primi cittadini nel corso di una riunione specifica convocata d'urgenza dal governatore Marsilio - ha ricordato Sospiri - rispetto ai danni enormi causati da una giornata di fuoco e di roghi scoppiati ovunque. E in quella sede abbiamo garantito il sostegno finanziario della Regione nell'assicurare tutto il supporto necessario ai territori per ricostruire ciò che gli incendi hanno tentato di distruggere". (Gru)