Giustizia: Cgil, soddisfazione per sentenza processo Gotha, nostra lotta a 'ndrangheta continua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Massafra, Sposato e Pititto, "occorrono una grande mobilitazione sociale e un'iniziativa specifica del governo verso il Sud e la Calabria al fine di debellare tale fenomeno con interventi specifici a sostegno della Magistratura e del sistema economico produttivo sano". "La Calabria, come l'intero Paese - aggiungono - ha bisogno di essere liberata dalla 'ndrangheta mettendo al centro dell'azione il lavoro di qualità, evitando interventi a pioggia che producono lavoro precario, sfruttato e sottomesso alla cattiva politica". "Anche per questi motivi - sottolineano i tre segretari della Cgil - si continuerà a promuovere, oltre alla costituzione parte civile nei processi di mafia, ogni ulteriore e utile azione con iniziative di contrasto alla criminalità organizzata e alle conseguenti forme di illegalità. Il primo ottobre a Lamezia Terme - annunciano in conclusione - si terrà un'iniziativa specifica sulla legalità, di lotta alla 'ndrangheta e contro lo sfruttamento del lavoro". L'appuntamento sarà alla Fondazione Terina, in prossimità dell'Aula Bunker, dove si sta celebrando il processo più importante contro la 'ndrangheta, denominato 'Rinascita Scott'. All'iniziativa parteciperà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. (Com)