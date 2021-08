Imprese: rapporto Fondazione Symbola-Unioncamere, sistema produttivo culturale e creativo vale 84,6 miliardi di euro nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il rapporto quest'anno, arrivato all'undicesima edizione, è realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl insieme a Regione Marche e Credito Sportivo ed è stato presentato con il ministro della Cultura, Dario Franceschini, il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci, il presidenteUnioncamere, Andrea Prete, il direttore della Fondazione Symbola, Domenico Sturabotti con i saluti dell'Assessore alla Cultura Regione Marche, Giorgia Latini. "Io Sono Cultura" permette di analizzare l'evoluzione della filiera in termini di produzione di ricchezza e creazione di posti di lavoro. Quel che emerge a prima vista è la maggior forza con cui gli effetti negativi della crisi sanitaria hanno interessato il sistema produttivo culturale e creativo. La ricchezza prodotta dalla filiera, infatti, si è ridotta del -8,1 per cento contro il -7,2 per cento medio nazionale; anche l'occupazione è scesa notevolmente, stante una variazione del -3,5 per cento (-2,1 per cento per l'intera economia italiana). In entrambi i casi, le attività core hanno sofferto maggiormente, con una contrazione che, rispettivamente, si è attestata al -9,3 per cento e -4,8 per cento.