Recovery: Decaro (Anci) su Superbonus, semplificazione Cila e procedure primo passo per migliorare rapporto Pa-citadini (2)

- "Avevamo proposto diverse soluzioni, nella consapevolezza che il fondo di soli 10milioni di euro previsto dalla legge di bilancio 2021 (peraltro mai attribuito ai Comuni) per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni – sottolinea Decaro – non sarebbe stato sufficiente a superare le difficoltà operative che si erano verificate in questi mesi, come anche la necessità di produrre da parte degli stessi tecnici comunali, le certificazioni sullo stato legittimo di immobili costruiti anche in data antecedente al 1967, per i cittadini che avessero voluto avvalersi dell’incentivo fiscale. Bene quindi anche la seconda novità di oggi, ossia che non sarà più necessaria l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, ma allo stesso tempo si lascia impregiudicata ogni valutazione successiva su questo stato. Mi auguro che a questo primo pacchetto di semplificazioni – conclude il presidente dell’Anci – si aggiunga un ulteriore iniezione di fiducia e coraggio nella prossima legge di bilancio, in cui il governo proroghi l’utilizzo della misura del Superbonus, estendendola agli alberghi, per qualificare e migliorare l’offerta turistica del nostro Paese, e agli immobili di edilizia residenziale pubblica dei Comuni, con una dotazione finanziaria stimata per 14 miliardi previsti nel Pnrr”. (Com)