Recovery: ripartiti 7,5 miliardi per le ferrovie regionali, i porti e la riqualificazione delle case popolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 1,55 miliardi di euro per le ferrovie gestite dalle Regioni, ben l’81 per cento pari a oltre 1,25 miliardi è destinato al Sud e il restante 19 per cento (poco meno di 300 milioni di euro) al resto d’Italia. Dei 500 milioni per l’acquisto di nuovi treni, al Mezzogiorno andrà il 50 per cento. “La necessità di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni è stata la priorità che ha guidato le scelte sulla ripartizione delle risorse, insieme alla domanda di mobilità sostenibile e alla tempistica per la realizzazione delle opere proposte”, commenta il ministro Giovannini. “Intendiamo realizzare i progetti del Pnrr quanto prima, per cambiare volto al Paese, renderlo più resiliente, migliorare concretamente la qualità della vita delle persone a aumentare la competitività della nostra economia”, spiega il ministro. “I servizi che offrono le linee ferroviarie regionali si rivolgono essenzialmente ai pendolari, che prendono il treno quotidianamente per andare a lavorare o per motivi di studio. Lo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, che vogliamo perseguire anche attraverso la ‘cura del ferro’ non punta soltanto sull’alta velocità – sottolinea Giovannini - ma considera parimenti importanti per lo sviluppo territoriale e l’inclusione sociale le linee a carattere regionale, che collegano città vicine, i centri urbani maggiori con le periferie, i Comuni più grandi e le aree interne”. (segue) (Com)