Napoli: Maresca, scelta ragionevole voto ai primi di ottobre

- "Il voto fissato al 3 e al 4 ottobre è una scelta ragionevole. Sicuramente un'ulteriore settimana di tempo ci avrebbe dato più respiro, soprattutto per evitare di chiudere le liste in un periodo in cui molti uffici di competenza saranno chiusi per ferie. Ma siamo prontissimi ad affrontare anche questa sfida. I partiti di centrodestra e le liste civiche che sostengono la mia candidatura sono già da tempo al lavoro per individuare i profili migliori, puntando su capacità e competenza. A differenza della sinistra, per noi l'importante è il gioco di squadra". Lo ha dichiarato Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)