Sardegna: a Villaputzu la tredicesima edizione del Festival delle Launeddas (2)

- Ai suonatori di launeddas si affiancheranno altri artisti che sostengono l'iniziativa della Fondazione intitolata a Maria Carta e dell'associazione Freemmos per tenere accesa l'attenzione sull'emergenza spopolamento. All'insegna dello slogan "Parlano le launeddas", si alterneranno sul palco i suonatori Franco Melis, Cuncordia a launeddas, Andrea Pisu, Giancarlo Seu, Bruno Loi, Riccardo Sirigu, Luca Schirru (sulittu). Ma la proposta musicale si amplierà con anche le esibizioni del tenore Populu Sardu di Oliena, del chitarrista Ignazio Cadeddu, della cantante Sandra Ligas, del duo Fantafolk. La chiusura sarà affidata ai Tazenda, che stanno promuovendo il loro ultimo album "Antistasis" e che saranno preceduti dal progetto "Umpare" dell'associazione Kerkos di Sassari. Alla conduzione ci saranno Giacomo Serreli e Luca Gentile. Sarà possibile seguire la serata attraverso la diretta televisiva su Videolina in onda dalle 19 alle 22:30. L'evento, aperto alla presenza contingentata del pubblico in piazza, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti contagio. (Rsc)