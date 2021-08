Industria: Giorgetti, Mirafiori soddisfa tutti i requisiti per sede Intel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo me soddisfa tutti i requisiti, non è l’unica candidata ma quella più qualificata. Cosa farà Intel non lo sappiamo - ha aggiunto il ministro - ma visto l’entità dell’investimento anche per il contributo statale, ritengo che si arriverà a una diffusa rete sul territorio europeo, in questa logica penso a 2 o 3 realtà, di cui una in italia. Ritengo che così possa esserci anche il via libera dell’Italia all’investimento dello Stato per oltre 8 miliardi e che ci siano ragionevoli speranze su Torino, ma è bene non creare facili aspettative ed entusiasmi. Dobbiamo lavorare tutti insieme sul dossier”. Il viceministro Pichetto ha sottolineato come "il Mise stia lavorando per definire una strategia di politica industriale volta ad individuare i provvedimenti necessari per il rilancio dell'area piemontese, soprattutto nella direzione di tenere in considerazione il vantaggio di avvalersi delle potenzialità del territorio in termini di competenze scientifiche, infrastrutture e professionalità esistenti, dalle università alle imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori. Aerospazio, intelligenza artificiale, automotive, progetto Intel - ha aggiunto - sono i temi su cui siamo pronti per arrivare già a settembre con proposte concrete. Torino resta la candidata più autorevole per tutto il settore automotive, non solo per Intel". (Com)