Napoli: Hugo Maradona, mi candido per fare qualcosa per i ragazzi in difficoltà

- "Non mi sento un politico ma voglio fare qualcosa per i tanti ragazzi in difficoltà di questa città. Da anni alleno i giovani e mi sono reso conto dell'importanza dello sport e dei suoi valori per contrastare le devianze giovanili. In troppi in questa città hanno poche alternative alla strada e ai suoi pericoli, sento di dover restituire ai napoletani l'amore che hanno dato alla mia famiglia, un legame che non si spezzerà mai". Lo ha detto Hugo Maradona durante la conferenza stampa che ha ufficializzato la sua candidatura, voluta dagli attivisti di Napoli Capitali in piazza Gabriele D'Annunzio a Fuorigrotta, con alle spalle la curva B di quello stadio intitolato all'indimenticabile Diego. Il candidato sindaco Catello Maresca ha spiegato: "La nostra squadra si arricchisce di persone che hanno a cuore l'interesse e il bene della gente credo sia necessario l'apporto di chi come Hugo voglia davvero costruire un futuro diverso per Napoli e i suoi giovani. Lo Sport può rappresentare una valida alternativa di riscatto per tanti, una via di fuga dalle difficoltà per centrare obiettivi costruttivi".(Ren)