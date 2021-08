Campania: oggi tavolo di lavoro in prefettura a Napoli su Fincantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione si è registrata l’unanime e convinta convergenza di tutti gli interlocutori in ordine alla necessità di ulteriore valorizzazione del sito produttivo di Castellammare di Stabia, ritenendo tale esigenza prioritaria nel contesto delle varie iniziative che riguarderanno nel prossimo futuro lo sviluppo di quel territorio". E infine: "In tale ottica, è stata ravvisata l’esigenza di ricevere dalla società Fincantieri - in particolare da parte delle organizzazioni sindacali, della Regione Campania, dell’Autorità di sistema portuale e del Comune di Castellammare - più dettagliate informazioni sui programmi aziendali in essere, al fine di una tempestiva riconvocazione del Tavolo che di conseguenza è stato aggiornato". (Ren)