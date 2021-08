Infrastrutture: Giovannini su Ponte Stretto, prima fase progetto fattibilità entro primavera 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fase del progetto di fattibilità “potrebbe concludersi entro la primavera del 2022, per avviare un dibattito pubblico e pervenire a una scelta condivisa in modo tale da evidenziare nella legge di Bilancio per il 2023 le risorse, nel caso in cui si scelga uno dei due impianti progettuali” prospettati dal gruppo di lavoro. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera sull’attraversamento stabile dello Stretto di Messina.(Rin)