Sanità: Cgil, Cisl, Uil, necessario confronto più serrato su potenziamento assistenza territoriale (2)

- "Abbiamo ribadito", prosegue la nota, che è "di fondamentale importanza la definizione del Dm sugli standard e requisiti della rete dei servizi territoriali e sollecitato una specifica attenzione sul fabbisogno del personale che dovrà essere potenziato nelle dotazioni organiche, così come si è insistito sul riordino della Medicina generale e sull'aumento di risorse del Fsn, che ancora costituiscono le criticità maggiori per far decollare i progetti del Pnrr e per rendere strutturali le misure. Altra questione sottolineata è l'accelerazione della riforma per la Non Autosufficienza prevista nel Pnrr da realizzare nei primi mesi del 2022. Su questi argomenti vanno fissati specifici tavoli di confronto, per i quali il ministro ha anticipato una disponibilità. Cgil, Cisl e Uil e le Categorie ritengono infine che serva un maggior confronto su alcuni nodi essenziali come la salute mentale, i consultori e i Dipartimenti di prevenzione, indispensabili per un ragionamento complessivo per un rilancio vero del Servizio Sanitario Nazionale. L'impegno delle parti è quello di proseguire l'esame degli aspetti specifici di maggior criticità già dal mese di settembre". (Com)