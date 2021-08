Infrastrutture: Giovannini su Ponte Stretto, per gruppo lavoro profonde motivazioni per realizzare attraversamento stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro “ritiene che sussistano profonde motivazioni per realizzare un sistema di attraversamento stabile, anche in presenza del potenziamento e della riqualificazione dei collegamenti marittimi”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera sull’attraversamento stabile dello Stretto di Messina. “La valutazione dell’utilità – ha aggiunto – andrà però definita al termine di un processo decisionale, che prevede inizialmente la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica al fine di confrontare diverse soluzioni alternative con quella di riferimento”.(Rin)