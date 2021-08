Campania: sanzionati due stabilimenti balneari nel Salernitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Nas hanno sanzionato i legali responsabili di due distinti stabilimenti balneari, entrambi con annessa attività di ristorazione, ubicati nel comune di Pontecagnano-Faiano (Sa), risultati interessati da carenze igienico-strutturali. In uno di essi, si è proceduto alla chiusura di un’area adibita abusivamente al lavaggio di materiale a contatto con gli alimenti, mentre nell’altro sono state accertate violazioni alle disposizioni per il contenimento del Covid-19, tra le quali la mancata sanificazione periodica. Complessivamente sono stati sequestrati kg. 35 di alimenti non tracciati, per un valore di 500 euro circa. (Ren)