Sardegna: l'annuncio di Solinas, "mi ricandido governatore dell'Isola per il 2024"

- Christian Solinas si ricandiderà a presidente della Regione Sardegna per le elezioni del 2024. Lo ha annunciato ieri lo stesso governatore a margine del vertice di maggioranza che si è protratto fino a tarda sera a Villa Devoto a Cagliari. Solinas guiderà ancora la coalizione di centro-destra che intende rafforzare "per garantire alla Sardegna gli strumenti della ripresa economica e sociale che lascerà alle spalle l'attuale momento di difficoltà". Il presidente della Regione ha precisato la seconda parte della legislatura sarà orientata allo sviluppo di strategie e programmi per consentire alla coalizione da lui guidata di proporsi come guida credibile per il governo della Sardegna anche nella prossima legislatura. (Rsc)