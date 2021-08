Napoli: domani conferenza stampa su piano sociale di zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi per il welfare cittadino, per la seconda annualità del Piano sociale di zona per oltre 30 milioni di euro, con circa 15 milioni per nuovi progetti, saranno presentati domani alle ore 12 nell’ antisala dei Baroni al Maschio Angioino. L'annuncio in una nota del Comune. I dettagli del piano e le sue linee strategiche saranno illustrati dall’assessore alle politiche sociali Donatella Chiodo alla presenza dei colleghi di Giunta Francesca Menna, Annamaria Palmieri e Giovanni Pagano. (Ren)