Sardegna: trend positivo per l'aeroporto di Cagliari, 450 mila passeggeri a luglio

- Continua il trend positivo per il traffico aereo dall'aeroporto di Cagliari-Elmas, con 450 mila passeggeri registrati nel solo mese di luglio, mentre nei primi due mesi estivi sono stati circa 710 mila i viaggiatori in arrivo e partenza. Il mese di luglio si è chiuso rispetto al 2020 con una crescita del 83 per cento, dato inferiore solo del 20 per cento circa rispetto al 2019, anno che ha fatto registrare il picco storico di passeggeri per lo scalo del capoluogo sardo. Nel fine settimana appena trascorso, da venerdì 30 luglio a lunedì 2 agosto 2021, i passeggeri sono stati 73.639. Da gennaio a luglio 2021 la crescita dei passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è del 22 per cento, per un totale di oltre 1.050.000 arrivi e partenze. (segue) (Rsc)