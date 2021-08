Molise: Consiglio regionale, no alla chiusura del centro vaccinale Auditorium di Isernia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, nel corso della riunione di oggi ha approvato, tra l'altro, all'unanimità una mozione presentata dal consigliere Micaela Fanelli, e poi sottoscritta in aula dai capigruppo e consiglieri, sia di maggioranza che delle minoranze, avente ad oggetto: "Presidio vaccinale Auditorium di Isernia - Impegno al presidente della Giunta regionale". Con l'atto di indirizzo assunto, il Consiglio regionale impegna il presidente della Regione: ad evitare la chiusura del centro vaccinale dell'Auditorium di Isernia, chiedendo una proroga della convenzione con l'Arma dei Carabinieri; in alternativa, impegnare personale medico ed amministrativo ASReM per mantenere aperto il presidio vaccinale presso l'Auditorium di Isernia; di valutare ogni altra possibilità di supporto alla campagna di vaccinazione per la fase attuale e anche per quelle successive, al fine di ottenere una migliore risposta alla campagna di vaccinazione in relazione alla variante Delta.(Gru)