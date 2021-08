Sardegna: Coldiretti, al via la vendemmia, leggero calo rispetto al 2020 ma ripresa dopo crollo 2017-2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dell'anno scorso (2020) – evidenzia Coldiretti Sardegna – è stata quantitativamente la migliore vendemmia delle ultime quattro annate (dal 2017 in poi) con circa 430 mila ettolitri (+ 18 per cento rispetto al 2019 che si fermò a 363 mila ettolitri), ma sotto la media degli ultimi 10 anni: dal 2009 al 2018 la media è stata di 516.536 ettolitri. In Sardegna il settore conta circa 38 mila aziende agricole, la superficie vitata è di oltre 27mila ettari ed il fatturato si aggira intorno ai 150milioni di euro. L'Isola conta 18 vini marchiati Doc, 15 Igt ed una sola Docg. Inoltre il 55 per cento del vino prodotto è rosso il restante 45 per cento bianco. Il vitigno più coltivato è il cannonau che conta oltre 7.400 ettari seguito dal vermentino con oltre 4580. Il Comune con il maggior numero di superficie vitata è Alghero con circa 1.255 ettari. (Rsc)