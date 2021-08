Campania: controlli interforze anti-abbandono rifiuti a Quarto (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sul territorio di Quarto in provincia di Napoli sono entrati in azione due equipaggi per un totale di cinque unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando anche diversi cantieri e scavi per verificare il terreno e le rocce presenti. Al termine dell'attività sono stati rilevati i seguenti risultati operativi: quattro persone identificate di cui due sanzionate, 3 veicoli controllati di cui 2 sanzionati. Lo ha comunicato in una nota la Prefettura. Inoltre sono stati controllati diversi cantieri e scavi per verificare il terreno e le rocce presenti. (Ren)