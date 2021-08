Sardegna: assessore Nieddu, raggiunti 1,8 milioni di vaccinati, variante Delta colpisce soprattutto i non immunizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione e 800 mila sardi hanno ricevuto il siero anti-Covid. Lo annuncia l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, che celebra il raggiungimento dell'obiettivo con un post sui social network. "Abbiamo raggiunto un traguardo importante, grazie all'impegno di tutti e al grande lavoro di tutta la macchina sanitaria – spiega Nieddu -. Oltre un milione di sardi hanno ricevuto almeno una dose e più della metà della popolazione ha completato l'intero ciclo. La battaglia contro il virus non è ancora conclusa. La variante Delta colpisce in questa nuova ondata soprattutto i non vaccinati. Questo è il momento della responsabilità, chi non si è ancora vaccinato lo faccia, per sé stesso e per gli altri". (Rsc)