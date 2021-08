Campania: De Luca, prima Regione in Italia per pagamenti ad aziende farmaceutiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Farmindustria ha reso noti i dati nazionali sui tempi di pagamento al 30 giugno 2021. La Campania, con 21 giorni, risulta la prima regione d’Italia per velocità di pagamento delle forniture delle aziende farmaceutiche". Lo ha affermato sui social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Nell'ambito dello sforzo straordinario di questi anni per la valorizzazione della Sanità campana, registriamo un risultato di assoluta eccellenza, che colloca la Regione Campania al primo posto in Italia. Viene certificato da Farmindustria che i tempi di pagamento dei farmaci da parte delle aziende sanitarie della nostra regione sono di 21 giorni rispetto alla media nazionale di 52 giorni. È un ennesimo dato che conferma la realtà di una sanità campana che, nonostante il decennio di commissariamento, la permanente carenza di personale, e di risorse trasferite dal Governo nazionale, riesce a produrre risultati davvero straordinari". (Ren)