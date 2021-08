Salerno: Codacons, litorale inquinato, intervenga ministro Cingolani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sempre più catastrofica la situazione a Salerno: i cittadini indignati ci segnalano l’attuale e grave condizione del litorale salernitano a causa degli scarichi presenti sulle spiagge libere e le acque fortemente inquinate e piene di rifiuti, senza contare che la vicinanza del porto e del transito delle navi sia indubbiamente motivo di inquinamento e sporcizia”. Così il Codacons in una nota. Il vicesegretario nazionale dell’associazione ha affermato: “Tutto questo non è più tollerabile, ci sono giunte migliaia di foto e video, ormai la notizia è su tutti i giornali online e, sollecitati ancora di più dallo sdegno di tanti salernitani, abbiamo denunciato per disastro ambientale alla Procura della Repubblica l’attuale condizione dannosa del litorale salernitano dovuta agli scarichi presenti sulle spiagge libere e alle acque fortemente inquinate”. (segue) (Ren)