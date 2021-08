Napoli: Clemente si dimette da assessore comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Termina oggi la mia esperienza da assessore comunale. Negli ultimi otto anni ho svolto questo ruolo con tenacia, passione e abnegazione, non lesinando tempo ed energie in nome del mandato che mi è stato affidato, a servizio della città di Napoli. Ringrazio Luigi de Magistris per l'impareggiabile fiducia accordata nel 2013 a una ragazza di 25 anni, tutti i colleghi e il personale degli uffici del Comune che mi hanno accompagnato nel corso di questa lunga esperienza istituzionale". Lo ha dichiarato Alessandra Clemente che ha lasciato gli incarichi istituzionali. (Ren)