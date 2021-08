Napoli: Nappi (Lega), finalmente Clemente si dimette, quando lo farà de Magistris?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seppur in notevole ritardo, Clemente si è finalmente decisa a lasciare l'incarico di assessore a Palazzo San Giacomo, rassegnando le dimissioni. In questo fa meglio del suo mentore, Luigi De Magistris, che candidato alla Presidenza della Calabria e in campagna elettorale da oltre sei mesi, non è stato sfiorato nemmeno dall'idea di abbandonare la poltrona di sindaco. Quando lo farà? Napoli naviga a vista da troppo tempo, abbandonata a se stessa da una fascia tricolore che da gennaio scorso preferisce frequentare i lidi calabresi e i talk show a caccia di consensi, invece di occuparsi della terza città d'Italia e delle sorti dei partenopei. Per quanto ancora si protrarrà l'agonia dell'amministrazione più tragica che Napoli ricordi?". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli.(Ren)