Covid: D'Amore (Asl Na2), autorità vigilino su feste, ragazzi siano responsabili

- "L’Asl Napoli 2 Nord sta effettuando con grande attenzione l’attività di tracciamento dei diversi casi di positività al Covid verificatisi sul proprio territorio. Ad oggi sono poco più di 1000 i cittadini risultati positivi al Covid tra la popolazione di circa 1 milione di abitanti residenti nei 32 Comuni di competenza dell’Azienda". L'annuncio in una nota. Il direttore generale Antonio d'Amore ha dichiarato: "La vaccinazione di massa ci ha permesso di rallentare il contagio, ma in questi ultimi giorni i numeri dei positivi stanno crescendo, anche a causa dei comportamenti sconsiderati di alcuni. In particolare stiamo assistendo ad atteggiamenti pericolosi soprattutto da parte di giovanissimi. Stiamo monitorando con grande attenzione quanto accade in alcune zone delle isole, del litorale e in alcune piazze in cui si concentrano locali o si celebrano feste". Quindi ha aggiunto: "In questi luoghi, ogni sera, centinaia di giovanissimi – spesso non vaccinati – adottano comportamenti pericolosi non rispettando le norme sul distanziamento e sull’uso della mascherina. Invito le altre autorità del territorio a vigilare ancora di più per contenere questi fenomeni ma, allo stesso tempo, faccio un appello ai ragazzi affinché assumano comportamenti più responsabili e meno pericolosi. Non possiamo vanificare tutto il lavoro fatto per qualche serata di irragionevole divertimento”. (Ren)