Sardegna: Coldiretti, al via la vendemmia, leggero calo rispetto al 2020 ma ripresa dopo crollo 2017-2019 (2)

- "Nonostante il calo a livello nazionale l'Italia quest'anno – precisa la Coldiretti - è il primo produttore mondiale di vino mentre per il secondo posto si prospetta una sfida tra Francia e Spagna che hanno subito un contenimento dei raccolti, anche se più marcato per i cugini d'Oltralpe". La vendemmia sarda sarà in parte condizionata dalle gelate dell'8-9 aprile scorso che hanno colpito i vigneti a macchia di leopardo in tutta l'Isola ma in particolare nel Nord Sardegna (Nurra con in testa Alghero e il vermentino in Gallura) e nell'oristanese con la Vernaccia. "Fino a questo momento l'annata è stata buona, in questo momento si soffre il caldo degli ultimi giorni e l'assenza di precipitazioni – conferma l'enologo di Coldiretti Sardegna Aldo Buiani -. Ci attendiamo una vendemmia in linea con quella dello scorso anno. In generale, favorita anche dalle precipitazioni primaverili e dall'andamento meteo degli ultimi mesi: si segnala la quasi assenza di peronospora, con attacchi di oidio contenuti ed a macchia di leopardo". (segue) (Rsc)