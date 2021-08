Sardegna: a Villaputzu la tredicesima edizione del Festival delle Launeddas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova domenica 8 agosto a Villaputzu, in piazza Marconi, dopo la fortunata esperienza dello scorso anno, il connubio tra il Festival delle Launeddas e la Fondazione Maria Carta e il progetto Freemmos, promosso a favore del ripopolamento dei piccoli centri della Sardegna. Dalla loro collaborazione nasce l'allestimento della tredicesima edizione del festival dedicato allo strumento identitario per eccellenza della cultura isolana caposaldo della nostra tradizione musicale. Villaputzu vanta un'importante e antica tradizione di suonatori di launeddas e per segnarne ancora la vitalità l'associazione "Maistu de sonus", con il sostegno del comune del Sarrabus, organizza la rassegna, alla quale, sino a che lo scoppio della pandemia lo ha impedito, si è affiancata una parata con sfilata di suonatori di launeddas, gruppi folk regionali e gruppi etnici internazionali e il Sardinia Street Food con degustazione di prodotti tipici. (segue) (Rsc)