Sardegna: trend positivo per l'aeroporto di Cagliari, 450 mila passeggeri a luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di rilievo il valore registrato dai passeggeri nazionali che in questo mese ha fatto registrare una crescita del 79 per cento rispetto al 2020, con valori in linea con il record del 2019, mentre segnali incoraggianti arrivano anche dal traffico internazionale dove si è registrata una crescita di oltre il 100 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. L'Aeroporto di Cagliari si è fatto trovare pronto per la Summer 2021 e ha messo in campo un network di destinazioni direttamente collegate estremamente ricco e capace di stimolare la domanda: per quanto riguarda i voli di linea sono 85 le città direttamente collegate, di cui 46 internazionali (verso 17 Stati) e 39 nazionali, oltre a 20 nuovi collegamenti e 22 compagnie aeree operanti sullo Scalo. (Rsc)