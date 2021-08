© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate oggi, in Piemonte, 58.400 dosi di vaccino anti-Covid Moderna. Le fiale sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie. La fornitura comprende le 20.000 dosi chieste dal presidente Alberto Cirio al generale Figliuolo per accelerare la vaccinazione della fascia 12-19 anni. (Rpi)