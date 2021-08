Abruzzo: domani alle 15 riunione Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, ha convocato la seduta dell'organismo per domani, martedì 3 agosto, alle ore 15, a L'Aquila. All'ordine del giorno le interpellanze a firma del consigliere Smargiassi recante "Situazione locali cucina Ospedale San Pio di Vasto"; Paolucci su "Classificazione dell'Ospedale 'Gaetano Bernabei' di Ortona e mancanza di Dirigenti medici della Medicina perioperatoria in week e day surgery"; Pettinari su "Riorganizzazione delle rete regionale residenziale semi-residenziale della salute mentale nella regione Abruzzo"; Stella su "Chiarimenti in merito all'avanzamento delle procedure di bonifica della ex discarica 'Villa Carmine' di Montesilvano"; Blasioli su "Situazione Rsa Città Sant'Angelo in Largo Baiocchi"; Taglieri su "Acquisto di apparecchiature con Fondi Donazioni Covid". Inoltre saranno esaminati i provvedimenti europei dedicati agli indirizzi in materia europea per l'annualità 2021, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo (fasi "ascendente" e "discendente") e il provvedimento amministrativo sulla relazione delle attività svolte dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, dall'insediamento anno 2019 e nell'anno 2020. Infine, verrà votata la richiesta di proroga della durata della "Commissione speciale per l'attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato". (Gru)