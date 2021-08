Covid: open day al Valentino di Torino, al via prenotazioni per la fascia 12-19 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mattina, 3 agosto, in Piemonte, si apriranno su www.ilPiemontetivaccina.it le prenotazioni per l'Open Day del Valentino di Torino del 7 agosto, riservato ai giovani dai 12 ai 19 anni. Il vaccino somministrato sarà Moderna. Nella consueta riunione del Dirmei del lunedì è stato stabilito di fissare un Open Day al Valentino anche per il 14 agosto, aperto a tutte le fasce di età. In entrambe le giornate il personale scolastico e gli over60 avranno la possibilità di accesso diretto alla vaccinazione, senza alcuna preadesione. (Rpi)