Molise: sanità ed incendi al centro dei lavori del Consiglio regionale di oggi

- Il Consiglio regionale del Molise, nel corso della riunione di oggi, ha ascoltato due relazioni del presidente della Regione, Donato Toma. In particolare, il governatore ha fornito delle informazioni all'Aula sulle dimissioni del Commissario ad acta per il rientro dal deficit sanitario, Flori Degrazzi, e sulla situazione degli incendi nel basso Molise. Il governatore ha dato notizia all'Assemblea del contenuto della lettera di dimissioni ricevuta, e indirizzata al governo nazionale, dal commissario Degrassi. La missiva, è stato evidenziato, comunica la volontà di rassegnare le dimissioni per motivi personali di salute, evidenziando delle ataviche criticità del sistema sanitario regionale e il buon rapporto di leale collaborazione, nel rispetto dei ruoli, avuto con il presidente della Regione nel corso nei mesi di incarico.Per quel che concerne gli incendi che hanno interessato nella giornata di ieri, domenica 1° agosto, vaste aree dei comuni di Guglionesi, Campomarino e Termoli, il presidente ha evidenziato come a seguito delle informative pervenute dai territori interessati, il Prefetto di Campobasso ha attivato il Centro coordinamento soccorsi (Ccs) presso la stessa Prefettura del Capoluogo regionale. Coordinamento a cui ha partecipato, ovviamente, anche lo stesso presidente della Regione quale autorità di Protezione civile regionale. (segue) (Gru)