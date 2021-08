Molise: sanità ed incendi al centro dei lavori del Consiglio regionale di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ccs ha coordinato le varie operazioni di contenimento degli incendi, nonché le attività di soccorso e salvaguardia della popolazione. Sono stati richiesti gli interventi di un Canadair e di un elicottero che hanno coadiuvato le forze di terra per il contrasto alla linea del fuoco. Il presidente della Regione ha poi allertato, in accordo con la Prefettura, le strutture sanitarie dell'ospedale di Termoli e del 118 regionale per soccorrere nel caso cittadini provenienti dalla zona interessata dall'incendio. Il presidente Toma, ricordando che per fortuna non ci sono stati feriti, ha riferito all'aula di attendere entro oggi la stima dei danni da parte dei comuni interessati per poi assumere in serata o domani mattina la deliberazione di Giunta che richiede al governo l'emanazione delle stato di calamità nazionale. (Gru)