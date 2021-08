Industria: Giorgetti, Mirafiori soddisfa tutti i requisiti per sede Intel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina l’incontro tra il Mise (il ministro Giancarlo Giorgetti e il viceministro Gilberto Pichetto), Regione Piemonte (il presidente Alberto Cirio), la città di Torino (la sindaca Chiara Appendino) e il vicepresidente del Senato Anna Rossomando. Il lungo colloquio, “positivo e produttivo” ha toccato diversi argomenti: la possibilità di realizzare la sede Intel a Torino, gli investimenti sull’aerospazio in Piemonte, le problematiche legate alla transizione ecologica per l’automotive, la creazione di una fondazione per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. “Il Mise ha approfondito la questione Intel - ha spiegato Giorgetti -. Ho personalmente incontrato nelle settimane scorse anche l’Ad. Si tratta di un progetto con un impatto enorme per tutto il territorio e la sua economia. Ho pensato che abbiamo già un’area infrastrutturata per questa realizzazione, che è quella di Mirafiori nella parte non utilizzata". (segue) (Com)