Camera: il 5 agosto audizione in commissione Ambiente su maltempo in Lombardia e incendi in Sardegna

- Giovedì 5 agosto, alle ore 10, la commissione Ambiente della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione del capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in merito ai recenti fenomeni metereologici avversi che si sono verificati in Lombardia e nelle aree limitrofe, nonché sugli incendi dei giorni scorsi con particolare riguardo alla Sardegna. La stessa commissione, alle ore 11, sempre in videoconferenza, svolge l'audizione di rappresentanti di Anas spa, in merito agli urgenti interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria connessi ai recenti fenomeni metereologici avversi verificatisi in Lombardia e nelle aree limitrofe. Gli appuntamenti - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - vengono trasmessi in diretta webtv.(Com)