Campania: Cirillo (M5s), insieme alla Regione per tutelare Fincantieri

- "Garantire il futuro di Fincantieri equivale a garantire il futuro dell'economia del mare della Campania. Una realtà che non è solo limitata al perimetro di Castellammare di Stabia, con la sua storia e la sua grande tradizione, ma che coinvolge un indotto importantissimo. Apprezzo l'impegno del presidente De Luca, sceso in campo in prima persona a salvaguardia di una vertenza che, come Movimento 5 Stelle, stiamo difendendo da anni ad ogni livello istituzionale. La crisi di Fincantieri avrebbe un effetto domino sull'economia regionale che non possiamo assolutamente consentire. Abbiamo il dovere non solo di scongiurare la chiusura dei cantieri, ma di avviare strategie di rilancio e sviluppo, agevolando commesse e investimenti e avviando un confronto costruttivo con tutte le parti interessate". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo.(Ren)